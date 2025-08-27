INE amplía horarios en La Paz y Los Cabos para tramitar la credencial de elector

Si debes tramitar o renovar tu credencial de elector, pero no tienes tiempo para ir a los módulos en horario normal, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California Sur tiene buenas noticias: durante la Campaña Anual Intensa, del 1 de septiembre al 15 de diciembre, habrá módulos con horario extendido en La Paz y Los Cabos.

Módulos del INE con horario extendido en BCS

De acuerdo con el INE, los módulos que contarán con un horario especial durante los próximos meses son los que se ubican en la colonia 8 de Octubre, en La Paz, y en Cabo San Lucas. Los días y horas en los que puedes acudir son los siguientes:

Lunes a viernes: 8:00 a 20:00 horas

Sábados: 8:00 a 15:00 horas

Los módulos de Santa Rosalía, Ciudad Constitución, La Paz (Centro) y San José del Cabo mantendrán su horario habitual de lunes a sábado, de 8:00 a 15:00 horas.

¿Qué trámites puedes realizar?

Durante esta campaña, la ciudadanía puede:

Inscribirse al Padrón Electoral

Renovar su credencial por vencimiento

Cambiar de domicilio

Solicitar reposición por pérdida o robo

¿Qué documentos necesitas llevar?

Para realizar cualquier trámite debes presentar originales en buen estado de:

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Identificación con fotografía vigente LEER MÁS: Refuerzan a la PGJE de Baja California Sur con 26 unidades oficiales nuevas



¿A dónde acudir para tramitar la credencial?

Baja California Sur cuenta con 9 módulos de atención, 6 fijos y 3 itinerantes. Para conocer ubicaciones, horarios y fechas, consulta ubicatumodulo.ine.mx o llama a INETEL 800 433 2000.

Con el horario extendido, ahora tienes más opciones para acudir a los módulos y mantener vigente tu credencial de elector, un documento indispensable para ejercer tus derechos y como identificación oficial.