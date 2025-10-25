INE impulsa liderazgo de mujeres diversas y disidencias en BCS

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California Sur (BCS) firmó un Convenio de colaboración con la organización La Paz es Diversa BCS, A.C., con el propósito de impulsar el liderazgo, la participación y el reconocimiento de las mujeres y las disidencias desde una perspectiva ecofeminista e interseccional.

El acuerdo se formalizó el 23 de octubre en las instalaciones de la Junta Local del INE en BCS, como parte de las acciones de vinculación con la sociedad civil que promueve la institución electoral en el país. Este esfuerzo busca fortalecer la participación política y social de los grupos históricamente subrepresentados en los espacios públicos.

El proyecto apoyado, titulado “Raíz y Rebeldía: Mujeres y disidencias por la justicia ecofeminista e interseccional”, forma parte del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (PNIPPM) 2025, implementado por el INE dentro de la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024–2026 (ENCÍVICA).

Durante el acto protocolario, la Delegada del INE en Baja California Sur, ingeniera Sinia Álvarez Ramos, junto con el Vocal Secretario, maestro Juan Pablo Figueroa García; el Vocal del Registro Federal de Electores, licenciado Ricardo Méndez Hernández; y la Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, arquitecta Glenda Orozco Rentería, reiteraron el compromiso de la institución de trabajar en alianza con la sociedad civil.

Por parte de La Paz es Diversa BCS, A.C., asistió el licenciado Eli Verdugo Espinosa, quien destacó la importancia de la colaboración con el Instituto Nacional Electoral para fortalecer los derechos políticos de las mujeres y las disidencias en el ámbito local.

El Convenio establece las bases de cooperación, seguimiento y rendición de cuentas necesarias para garantizar el éxito del proyecto “Raíz y Rebeldía: Mujeres y disidencias por la justicia ecofeminista e interseccional”, orientado a promover la igualdad sustantiva en todos los espacios de participación.