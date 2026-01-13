INE entrega 241 propuestas para discusión de la reforma electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó a la comisión presidencial encargada de la reforma electoral un documento integrado por 241 propuestas, elaboradas a partir de su experiencia operativa en procesos electorales federales y locales.

De acuerdo con el organismo, el paquete incluye planteamientos sobre la representación proporcional, el funcionamiento del sistema de fiscalización de partidos, el voto de mexicanos en el extranjero, así como ajustes a la estructura administrativa del INE y de los organismos públicos locales electorales (OPLE).

Entre los ejes abordados también se encuentran medidas para la reducción de costos electorales, simplificación de procedimientos, revisión del modelo de comunicación política y propuestas para mejorar la organización de elecciones sin afectar su certeza.

El instituto precisó que las propuestas no constituyen una iniciativa de reforma, sino insumos técnicos para la discusión que encabeza la comisión presidencial y que, en su momento, serán analizados por el Poder Legislativo.

El INE subrayó que su participación en el proceso se limita a aportar información técnica y experiencia institucional, en apego a sus atribuciones constitucionales, y reiteró su disposición para atender cualquier solicitud adicional durante el análisis de la reforma.

