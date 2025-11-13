INE invita a renovar credencial de elector con vigencia 2025

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California Sur exhortó a la ciudadanía a renovar su credencial de elector con vigencia 2025, ya que dejará de tener validez a partir del 1 de enero de 2026. El organismo señaló que la fecha límite para realizar el trámite dentro de la Campaña Anual Intensa (CAI) es el próximo 15 de diciembre, con el propósito de mantener actualizado el Padrón Electoral de Baja California Sur y garantizar una identificación oficial vigente.

Con corte al 31 de octubre, el INE informó que existen 25,281 credenciales con vigencia 2025 en la entidad, lo que representa el 3.95% de la Lista Nominal estatal, integrada por 633,822 personas. El Padrón Electoral actual es de 640,030 ciudadanos registrados. Los municipios de La Paz y Los Cabos concentran la mayoría de los plásticos por renovar, con 10,633 y 8,607 respectivamente, seguidos por Comondú con 2,684, Mulegé con 2,366 y Loreto con 991.

El Instituto Nacional Electoral detalló que, para facilitar el proceso, se mantendrán horarios extendidos en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC). Además, recordó que el trámite es gratuito y que los interesados deberán presentar tres documentos en original: Acta de Nacimiento, Comprobante de Domicilio y Identificación con fotografía vigente, la cual puede ser pasaporte, cédula profesional o la misma credencial de elector vencida.

La autoridad electoral invitó a las y los ciudadanos a agendar una cita a través del portal oficial del INE o acudir directamente al MAC más cercano. Los módulos ubicados en La Paz (Colonia 8 de Octubre) y en Cabo San Lucas ofrecerán atención ampliada de lunes a viernes hasta las 20:00 horas y los sábados hasta las 15:00 horas.

El Instituto Nacional Electoral reiteró la importancia de que las y los sudcalifornianos renueven su credencial de elector antes de que concluya la CAI, con el fin de evitar contratiempos y asegurar su permanencia en la Lista Nominal del estado.