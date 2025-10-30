Inés Gómez Mont habría huido a Dubái tras ser detenido su esposo

La exconductora mexicana Inés Gómez Mont, prófuga de la justicia por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, habría huido de Estados Unidos hacia Dubái, de acuerdo con una investigación del periodista Luis Chaparro, difundida en el programa Así Las Cosas de W Radio. La versión señala que la también empresaria aprovechó una medida migratoria para evadir su detención en Miami y posteriormente abandonar el país.

Según el reportaje, Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga, fueron localizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una residencia de Florida durante septiembre. Sin embargo, únicamente Álvarez Puga fue arrestado por motivos migratorios, mientras que Gómez Mont evitó su captura gracias a una disposición especial que le impidió ser separada de sus seis hijos, todos con nacionalidad estadounidense.

El periodista Luis Chaparro detalló que el ICE le permitió permanecer en libertad temporal por razones humanitarias, lo que habría facilitado su salida del país. De acuerdo con su investigación, la exconductora aprovechó la oportunidad para viajar hacia Dubái, donde buscaría refugio ante la falta de un tratado de extradición entre ese país y México.

La información presentada por Chaparro coincide parcialmente con versiones previas que señalaban que Inés Gómez Mont se había mantenido en Estados Unidos durante los últimos meses. No obstante, ninguna autoridad estadounidense o mexicana ha confirmado oficialmente su salida, por lo que su paradero sigue siendo incierto.

Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que la ficha roja de Interpol contra la exconductora continúa activa y que existe comunicación constante con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para rastrear su ubicación. A pesar de ello, hasta el momento no se ha concretado ninguna acción de captura ni se ha confirmado su entrada a Dubái.

El reportaje también señala que Inés Gómez Mont y su esposo habrían ingresado a Estados Unidos por mar, sin un registro migratorio oficial, lo que complica el seguimiento de sus movimientos. En tanto, Víctor Álvarez Puga continúa detenido en Miami por cuestiones migratorias, mientras la FGR mantiene abierta la solicitud de extradición por el presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos del erario mexicano.

Otras versiones indican que la pareja intentó ingresar a Israel antes de llegar a Dubái, pero las autoridades locales negaron su acceso. El caso ha generado gran atención internacional debido al perfil mediático de la exconductora y a la magnitud de las acusaciones en su contra.

Desde 2021, Inés Gómez Mont enfrenta cargos por presuntos contratos simulados con la Secretaría de Gobernación y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Aunque su defensa sostiene que las imputaciones son “infundadas”, la FGR mantiene vigentes las órdenes de aprehensión tanto contra ella como contra su esposo.

