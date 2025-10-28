Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, historia de amor y presuntas complicidades

Hace más de una década, Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga iniciaron una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que con el paso del tiempo se convirtió en un capítulo de controversia marcado por procesos judiciales en México y Estados Unidos. Su relación comenzó hace 12 años, durante una fiesta organizada por uno de los hijos del expresidente Ernesto Zedillo. Desde ese encuentro, la pareja no volvió a separarse.

La conexión entre ambos fue inmediata, y un mes después de conocerse iniciaron un noviazgo que duró siete meses antes de decidir unir sus vidas. El 3 de febrero de 2015, la conductora y el empresario se casaron en una ceremonia privada, lejos de los reflectores, consolidando un vínculo que los llevaría a formar una gran familia.

Antes de su matrimonio, Víctor Álvarez Puga había estado casado con Maricarmen López, con quien tuvo un hijo, Fran, nacido en 2013. Por su parte, Inés Gómez Mont también había estado casada con el empresario Javier Díaz Bravo, con quien tuvo cuatro hijos. La unión entre ambos no solo significó un nuevo comienzo sentimental, sino también la creación de un hogar numeroso que incluía a los hijos de ambos matrimonios anteriores.

Años después, la pareja dio la bienvenida a dos hijos más, consolidando una familia que, durante un tiempo, fue referente de unión y felicidad en el mundo del espectáculo. Sin embargo, esa imagen se quebró cuando las autoridades mexicanas emitieron una orden de aprehensión contra ambos por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero.

La relación sentimental de Inés Gómez Mont y su esposo comenzó en febrero de 2013, y pese a las adversidades judiciales, ambos se mantuvieron juntos. Desde 2021, los dos enfrentan acusaciones derivadas de presuntas irregularidades fiscales detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que los colocaron en la lista de personas buscadas por las autoridades.

Tras la detención de Víctor Álvarez Puga en Estados Unidos, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE) confirmó que el procedimiento respondió a una investigación migratoria. Aunque no se ha confirmado su relación con las denuncias fiscales en México, la posibilidad de una extradición sigue sobre la mesa.

La esposa del empresario, Inés Gómez Mont, permanece en calidad de prófuga. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano y de la cooperación internacional, no se ha logrado su ubicación exacta. Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre las operaciones financieras que involucrarían a la pareja en un entramado de corrupción y lavado de dinero.

En el pasado, la presentadora intentó regularizar su situación fiscal ante el SAT, realizando un pago millonario, aunque las autoridades determinaron que aún existían adeudos pendientes. Ese proceso derivó en una serie de indagatorias que, finalmente, pusieron en jaque su reputación y la de su esposo.