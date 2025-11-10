Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 9 de Noviembre, 2025
Inesperada salida en La Granja VIP sorprende al público

Uno de los granjeros se despidió del reality show más polémico de la actualidad en la televisión mexicana.
Isabel Mercado
9 noviembre, 2025
La Granja VIP sigue su curso y con ella la posibilidad de ver nuevas rivalidades, peleas, muchas risas y anécdotas entre los participantes. Este fin de semana salió el cuarto eliminado de la temporada.

El viernes pasado se vivió la traición. Eleazar Gómez fue el encargado de elegir a quién sacar de la placa de nominados y a qué granjero colocar en la puerta de salida de La Granja VIP. En esta cuarta semana, el actor decidió sacar a Manola para colocar a Jawy en la placa de nominados. El ex Acapulco Shore tomó el porcentaje de votos de la regia y deberá de buscar la salvación previo a que Adal Ramones indique se cerró la votación de la semana 4.

Los nominados para este domingo, tras la elección de Eleazar de subir a Jawy quedó de la siguiente manera: Alfredo Adame, Lolita Cortés, Alberto del Río (El Patrón) y Jawy Méndez.

La noche se tornó inesperada cuando Lola Cortés anunció su decisión irrevocable de abandonar el reality. La actriz y cantante manifestó ante sus compañeros y el público que ya no se encontraba en condiciones emocionales favorables para continuar: “Yo no puedo más”, expresó durante la gala, haciendo visible la vulnerabilidad que sentía. La salida voluntaria de la actriz instaló un clima tenso dentro del programa, donde la convivencia y la presión han evidenciado sus efectos en cada celebridad, según se pudo observar en las transmisiones recientes.

La reacción del elenco no se hizo esperar: la atmósfera se tiñó de tristeza y muchos integrantes, entre ellos Fabiola Campomanes, rompió en llanto al ver salir a su amiga. La relación cercana entre Cortés y algunos participantes había generado apoyos visibles, por lo que su despedida provocó lágrimas y gestos de consuelo mientras atravesaba la puerta de salida. El episodio culminó con una escena inesperada al reencontrarse con su hija, quien aguardaba su regreso fuera del set.

