Infancias con autismo podrán viajar gratis en rutas del Tiburón Urbano en La Paz

Niñas y niños con autismo tendrán acceso gratuito al transporte público en La Paz; así lo anunció la alcaldesa Milena Quiroga Romero. La medida aplicará en las rutas del Tiburón Urbano y se implementará mediante un convenio con el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

Convenio con el CREE para transporte gratuito

Durante la entrega de la Clínica de Atención Integral para el Trastorno del Espectro Autista en el CREE de La Paz, la presidenta municipal informó que las y los menores con credencial del centro podrán trasladarse sin costo en las unidades del transporte urbano.

Quiroga Romero explicó que la decisión busca apoyar a las familias que enfrentan gastos adicionales por terapias y citas médicas.

Inclusión y accesibilidad en La Paz

La alcaldesa subrayó que el transporte gratuito para infancias con autismo representa un avance hacia una sociedad más incluyente, ya que muchas familias dependen del servicio urbano para acudir a consultas y actividades diarias.

“Es una manera de solidarizarnos, porque sabemos que las familias tienen muchos gastos adicionales y nosotros nos unimos en apoyo”, declaró.

El convenio con el CREE será presentado al Cabildo de La Paz para su aprobación. Quiroga Romero destacó que, con la próxima ampliación del Tiburón Urbano gracias a nuevas unidades enviadas por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, será posible extender el beneficio a un mayor número de personas usuarias.