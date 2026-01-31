Infinite Icon: el documental que revela la verdadera historia de Paris Hilton

Infinite Icon: A Visual Memoir es más que un documental sobre una celebridad: es la reivindicación de Paris Hilton como mujer, artista y narradora de su propia vida. La cinta —que llegó a los cines el 30 de enero de 2026 en Estados Unidos y el 29 de enero en diversas salas mexicanas— ofrece una mirada sincera y profunda a la vida de la empresaria de 44 años, conocida mundialmente por su papel en la cultura pop desde finales de los años 90.

Este documental, dirigido por Bruce Robertson y JJ Duncan, entrelaza material inédito, archivos personales, entrevistas y escenas de conciertos, explorando el papel que ha jugado la música en su vida desde la adolescencia hasta su evolución artística reciente. A través de estas imágenes, Hilton rompe con la caricatura mediática que marcó su imagen pública y muestra su crecimiento personal.

En Infinite Icon, Hilton reflexiona sobre los difíciles años en los que fue objeto de intensivo escrutinio por parte de los medios, experiencias que vivió junto a otras figuras femeninas del espectáculo y que dejaron una marca en su identidad pública. La artista describe cómo estos episodios la impulsaron a construir una narrativa propia, centrada en su pasión por la música y en su resiliencia frente a críticas y prejuicios.

El documental también aborda temas íntimos como su vida familiar actual —donde equilibra su carrera con la maternidad— y cómo transformó las adversidades en una plataforma para inspirar a otros. Para Hilton, recuperar el control de su historia es un acto liberador que pretende resonar con quienes han enfrentado juicios injustos o han tenido que reconstruir su propia voz.

Infinite Icon: A Visual Memoir se presenta como una invitación no solo a entender a Paris Hilton más allá del estereotipo de “socialité”, sino a reconocer el poder de la autenticidad y la narrativa personal en la construcción de un legado cultural.

