¿Qué productos y servicios incidieron en la inflación de noviembre de 2025?

La inflación general en México registró una tasa anual del 3.80% en noviembre de 2025, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este dato representa una desaceleración respecto al 4.55% observado en el mismo mes de 2024, aunque el incremento mensual alcanzó el 0.66%, superior al 0.44% del año anterior. El nivel del INPC se situó en 142.645 puntos, reflejando presiones estacionales en productos volátiles como la electricidad y las frutas y verduras.

El principal impulsor del alza mensual fue el fin del subsidio al consumo eléctrico de verano, que provocó un incremento del 20.7% en las tarifas de electricidad en 11 ciudades, contribuyendo con 0.280 puntos porcentuales al índice general.

Otros factores incluyeron el encarecimiento del jitomate en un 14.34% y el transporte colectivo en un 4.90%, aunque contrarrestados por bajas en aguacate (-7.28%) y vino de mesa (-4.29%). Estas variaciones estacionales subrayan cómo políticas públicas y ciclos agrícolas afectan la tasa de inflación, un elemento clave para el Banco de México en sus decisiones de política monetaria.

En términos de impacto en los hogares, la canasta básica familiar aumentó un 0.85% mensual y un 3.93% anual, por debajo del 4.23% del año pasado, aliviando ligeramente la presión sobre el poder adquisitivo de los consumidores de bajos ingresos. Regionalmente, estados como Sonora (+3.43%) y Sinaloa (+3.14%) registraron las mayores alzas, impulsadas por precios agrícolas, mientras que Durango (-0.05%) y Quintana Roo (+0.02%) mostraron contención. Esta disparidad resalta desigualdades en la distribución de la inflación México, afectando desigualmente a regiones dependientes de la agricultura y el turismo.

Esta evolución de la inflación México ofrece un panorama mixto para la economía, en un contexto de recuperación postpandemia y ajustes en subsidios gubernamentales.

Por componentes, la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles y mide tendencias estructurales, mostró una tasa anual del 4.43%, un alza desde el 3.58% de noviembre de 2024, con un aumento mensual del 0.19%.

Lee más: SAT desmiente rumores sobre congelamiento masivo de cuentas bancarias

En contraste, la inflación no subyacente, influida por factores transitorios como energéticos y alimentos, cayó a 1.73% anual desde el 7.60% previo, pese a un repunte mensual del 2.28%.