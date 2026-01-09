Inflación en México cierra 2025 en su nivel más bajo en cinco años

La inflación general en México cerró 2025 con una variación anual de 3.69 %, su nivel más bajo desde 2020, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La cifra se ubicó por debajo de las expectativas del mercado y dentro del rango objetivo del Banco de México.

Los precios al consumidor crecieron por debajo de lo esperado por analistas, que habían estimado una tasa de aproximadamente 3.8 %, y se mantuvieron dentro del rango de variabilidad meta del Banco de México.

El descenso en la inflación general se explicó, en buena parte, por un menor avance de los precios no subyacentes y por el comportamiento moderado de algunos productos agropecuarios y energéticos durante el año.

A pesar del dato favorable en el promedio anual, el índice subyacente —que excluye bienes y servicios con precios volátiles y es foco de la política monetaria— se mantuvo por arriba del rango objetivo, con una lectura que superó la inflación general.

¿Qué significa para la economía?

Una inflación más baja puede aliviar la presión sobre el bolsillo de los consumidores, aunque las autoridades monetarias vigilan de cerca los componentes subyacentes para ajustar su política si es necesario.

El dato de 3.69 % anual marca un punto de inflexión en la trayectoria de precios en México, con la inflación general reduciéndose a niveles no vistos en cinco años. Las expectativas de inflación para 2026 seguirán siendo monitoreadas por el Banco de México y analistas ante posibles presiones futuras.

