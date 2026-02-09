Inflación en México sube a 3.79% en enero por alzas en cigarros y refrescos: INEGI

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento durante el primer mes de 2026, situando la inflación general anual en un 3.79%. De acuerdo con el reporte del INEGI, este repunte responde principalmente a la actualización de impuestos y costos en productos de consumo popular como los cigarros y los refrescos, así como a la persistente presión en los precios de algunos alimentos básicos de la dieta mexicana.

Durante enero, la variación mensual del índice fue del 0.43%, lo que refleja el impacto de la llamada “cuesta de enero”. El incremento en la inflación no solo afecta el bolsillo de las familias en términos de consumo inmediato, sino que también pone bajo la lupa las próximas decisiones de política monetaria que deba tomar el Banco de México (Banxico) respecto a las tasas de interés para controlar la escalada de precios.

Expertos de la Secretaría de Hacienda y analistas financieros coinciden en que el alza en los precios de la canasta básica y los servicios es un fenómeno esperado a inicios de año; sin embargo, la cifra del 3.79% se mantiene ligeramente por encima del objetivo puntual del banco central. Los sectores que mostraron mayor resistencia a la baja fueron los de servicios y productos agropecuarios, los cuales siguen volátiles debido a factores climáticos y de transporte.

Análisis del impacto económico y antecedentes en México

Históricamente, la inflación en México tiende a mostrar picos elevados en enero debido al ajuste de precios y tarifas de servicios públicos. En comparación con el cierre del año anterior, el incremento actual en bebidas saborizadas y tabacos responde a la actualización de la Cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esta medida, aplicada por el Gobierno de México, busca desincentivar el consumo de productos nocivos, pero tiene un efecto directo en el indicador inflacionario general.

Es importante destacar que la inflación subyacente, la cual elimina los precios más volátiles para medir la tendencia real de los costos, también mostró movimientos que sugieren una vigilancia estrecha por parte de las autoridades. En regiones como BCS y otros estados turísticos, el impacto se siente con mayor fuerza en el sector de alimentos y bebidas en restaurantes, donde los costos operativos se trasladan directamente al consumidor final.

Finalmente, el reporte del INEGI detalla que, además de los cigarros, productos como el jitomate y la cebolla presentaron variaciones significativas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones mensuales de la economía mexicana para ajustar sus presupuestos ante un escenario donde el dinero rinde menos debido al encarecimiento de productos esenciales.

