Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 9 de Febrero, 2026
HomeDineroInflación en México sube a 3.79% en enero por alzas en cigarros y refrescos: INEGI
Dinero

Inflación en México sube a 3.79% en enero por alzas en cigarros y refrescos: INEGI

El INEGI reportó que la inflación anual en México alcanzó el 3.79% durante enero, impulsada por el costo de cigarros, refrescos y alimentos
9 febrero, 2026
0
11
inflacion-mexico-enero-precios-suben

Imagen creada con IA

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento durante el primer mes de 2026, situando la inflación general anual en un 3.79%. De acuerdo con el reporte del INEGI, este repunte responde principalmente a la actualización de impuestos y costos en productos de consumo popular como los cigarros y los refrescos, así como a la persistente presión en los precios de algunos alimentos básicos de la dieta mexicana.

Durante enero, la variación mensual del índice fue del 0.43%, lo que refleja el impacto de la llamada “cuesta de enero”. El incremento en la inflación no solo afecta el bolsillo de las familias en términos de consumo inmediato, sino que también pone bajo la lupa las próximas decisiones de política monetaria que deba tomar el Banco de México (Banxico) respecto a las tasas de interés para controlar la escalada de precios.

Expertos de la Secretaría de Hacienda y analistas financieros coinciden en que el alza en los precios de la canasta básica y los servicios es un fenómeno esperado a inicios de año; sin embargo, la cifra del 3.79% se mantiene ligeramente por encima del objetivo puntual del banco central. Los sectores que mostraron mayor resistencia a la baja fueron los de servicios y productos agropecuarios, los cuales siguen volátiles debido a factores climáticos y de transporte.

Análisis del impacto económico y antecedentes en México

Históricamente, la inflación en México tiende a mostrar picos elevados en enero debido al ajuste de precios y tarifas de servicios públicos. En comparación con el cierre del año anterior, el incremento actual en bebidas saborizadas y tabacos responde a la actualización de la Cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esta medida, aplicada por el Gobierno de México, busca desincentivar el consumo de productos nocivos, pero tiene un efecto directo en el indicador inflacionario general.

Es importante destacar que la inflación subyacente, la cual elimina los precios más volátiles para medir la tendencia real de los costos, también mostró movimientos que sugieren una vigilancia estrecha por parte de las autoridades. En regiones como BCS y otros estados turísticos, el impacto se siente con mayor fuerza en el sector de alimentos y bebidas en restaurantes, donde los costos operativos se trasladan directamente al consumidor final.

Finalmente, el reporte del INEGI detalla que, además de los cigarros, productos como el jitomate y la cebolla presentaron variaciones significativas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones mensuales de la economía mexicana para ajustar sus presupuestos ante un escenario donde el dinero rinde menos debido al encarecimiento de productos esenciales.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasINEGIInflación
Articulo anterior

Extorsión institucional en Tequila: FGR documenta cobro de piso millonario desde la ...

Siguiente articulo

Bad Bunny en el Super Bowl LX: espectáculo que encendió la grieta ...