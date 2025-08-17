Influencer, Camilo O, “El Alucin” fue asesinado en Morelos

El influencer sinaloense Camilo O, conocido como “El Alucin”, fue asesinado la tarde del sábado dentro de un domicilio en la colonia Lomas de Cuernavaca, municipio de Temixco, en un hecho que ha generado gran atención pública por sus antecedentes ligados a la Delincuencia organizada.

De acuerdo con información extraoficial, el influencer habría sido atacado a Balazos al interior de una vivienda ubicada en la calle Laurel. Un sujeto ingresó hasta el baño de la casa, le disparó en repetidas ocasiones y posteriormente huyó del lugar sin dejar rastro.

Vecinos de la zona aseguraron que escucharon varias detonaciones de arma de fuego y alertaron de inmediato a las autoridades. Sin embargo, cuando arribaron los cuerpos de emergencia, Camilo O ya no presentaba signos vitales.

El influencer, apodado “El Alucin”, había sido vinculado en distintas ocasiones con la Delincuencia organizada, luego de que circularan volantes en Sinaloa, donde se le relacionaba con el Cártel de Los Chapitos. Dichas versiones provocaron que estuviera bajo la mira de las autoridades.

La figura de Camilo O se volvió polémica tras aparecer en una entrevista con la periodista Adela Micha, donde reconoció su cercanía con círculos delictivos. A raíz de esa conversación, su presencia en redes sociales se viralizó y obtuvo miles de seguidores, lo que reforzó su imagen de personaje controversial.

En otra entrevista difundida por el creador de contenido Gusgri, en el canal Doble G, el influencer aseguró ser hijo de Arnoldo de la Rocha, fundador de la cadena Pollo Loco. En la misma charla admitió haber participado en actividades ilícitas, incluso desempeñándose como sicario en su juventud.

Hasta ahora, la Fiscalía de Morelos únicamente ha confirmado el asesinato, sin dar mayores detalles sobre el móvil ni sobre las líneas de investigación que se siguen. El hermetismo oficial mantiene abierta la especulación en torno al caso.