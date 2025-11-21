Influencer irrumpe en San Lázaro y provoca enfrentamiento entre bancadas

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada este jueves, un episodio inédito agitó el pleno: un influencer afín a Morena, identificado como Pavel “Pejegrillo” Martínez, fue sacado por personal de seguridad después de tentar entrevistar al coordinador priista, Rubén Moreira, desde el corazón del recinto legislativo.

El incidente ocurrió mientras se conmemoraba el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, lo que añadió tensión al ambiente solemne. Moreira aprovechó el uso de la voz para denunciar lo que describió como un “hostigador” enviado por la bancada morenista. Según el priista, el influencer lo acosó con su teléfono, “haciendo una supuesta entrevista”, e incluso lo acusó de ser un provocador pagado.

“Trajeron a un provocador (…) un provocador como los del Bloque Negro, es exactamente lo mismo”, espetó Moreira, exigiendo que se revelara quién permitió que esta persona ingresara al pleno y reclamando que no se usara el recinto para “presión mediática”.

LEE MAS: Otra vez en el malecón de La Paz: captan pickup haciendo “vueltas bomberas” | VIDEO

Desde las bancadas de Morena, PT y PVEM se respondieron con abucheos y críticas. Gabriel García, diputado morenista, defendió al creador de contenido y se identificó como aliado suyo: “Ese joven es un influencer que le dicen el ‘Pejegrillo’ (…) no tiene ningún antecedente penal”, señaló.

El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, intervino para calmar los ánimos y recordó que no está permitido realizar entrevistas durante la sesión plenaria, ordenando el retiro del influencer del recinto.

Ya afuera del pleno, “Pejegrillo” ofreció una conferencia de prensa junto con diputados morenistas, en la que aseguró que había asistido en calidad de periodista.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO