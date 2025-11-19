Influencer, “El Jerry” murió en ataque armado en Sinaloa

El asesinato del influencer Gerardo Moya, conocido como “El Jerry”, fue reportado el 16 de noviembre en Culiacán, Sinaloa, luego de que un grupo armado lo interceptó durante un ataque directo en el sector Tres Ríos. La Fiscalía General del Estado (FGES) confirmó que la familia del creador identificó su cuerpo, según informó la titular de la institución en registros oficiales.

Los primeros reportes señalaban que Moya viajaba en un vehículo acompañado cuando hombres armados abrieron fuego. La FGES detalló que se inició una carpeta por homicidio doloso y que las líneas de investigación seguían abiertas, sin determinarse si el crimen se vinculaba a su actividad en redes.

El contenido de “El Jerry” lo mostraba posando con armas de fuego, vehículos y motocicletas de lujo, además de relojes y accesorios costosos y prendas de lujo. Su presencia en plataformas como TikTok e Instagram lo colocó entre quienes documentaban estilos de vida ostentosos y polémicos.

Horas antes del ataque, el influencer compartió un video en Instagram desde un vehículo, sosteniendo un teléfono y rodeado de latas de cerveza. Esa grabación fue su última publicación conocida.

La Fiscalía indicó que la Policía de Investigación mantenía bajo reserva los datos sobre la persona que lo acompañaba y la mecánica precisa del ataque. Agregó que agentes continuaban con diligencias para esclarecer el doble hecho violento ocurrido en Tres Ríos.