Influencer mexicana fallece al caer en un hotel en Tailandia

Una influencer identificada públicamente como Mary Magdalene fallecerá tras caer del balcón de un hotel en Tailandia, hecho registrado el 8 de diciembre y que generará amplia atención en redes sociales y medios internacionales debido a la proyección pública de su imagen.

Autoridades locales informarán que la mujer, de 33 años, será localizada por personal del inmueble en el estacionamiento, luego de caer desde el noveno piso del hotel. Posteriormente, el cuerpo de la influencer será trasladado a un hospital de Phuket, donde se le practicará la autopsia correspondiente para avanzar en las diligencias legales.

Hasta el momento, las autoridades tailandesas señalarán que no se habrá determinado de manera pública la causa exacta de la caída, por lo que el caso permanecerá bajo investigación. Tampoco se establecerá si el hecho será accidental, intencional o si existirá la posible intervención de terceros, a la espera de los resultados forenses.

Leer más: Muere influencer Marian Izaguirre en Michoacán

El nombre real de la influencer será Denise Ivonne Jarvis Góngora, mexicana y creadora de contenido para adultos, quien alcanzará notoriedad en plataformas digitales por sus múltiples cirugías estéticas y tatuajes, rasgos que se consolidarán como parte central de su proyección pública.

En diversas participaciones mediáticas previas, la influencer relatará que nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que creció en un entorno familiar religioso y de recursos limitados, del cual se alejará durante la adolescencia para vincularse al entretenimiento nocturno.

Con el paso del tiempo, su imagen corporal extrema y su discurso sobre la autoexpresión la posicionarán como una figura polémica, generando tanto una base sólida de seguidores como críticas constantes en el entorno digital.

Además de su actividad principal, la influencer mantendrá una cuenta alterna dedicada al arte visual, donde compartirá ilustraciones y murales de colores intensos, una faceta menos conocida que contrastará con el contenido que la hará famosa.