Influencer es detenido en Puebla, por presunta trata de personas en Veracruz

Autoridades de Puebla detuvieron al influencer Jaime M, identificado en redes sociales como, Jaime Toral, por su presunta participación en el delito de trata de personas, tras una orden de aprehensión vigente emitida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

La captura se realizó en la zona centro de Zacapoaxtla, luego de un reporte ciudadano al 911 que permitió a policías estatales ubicar al creador de contenido señalado por autoridades de Veracruz. El mandamiento judicial, activo desde septiembre de 2024, también lo relaciona con la privación ilegal de la libertad de Leticia N, conocida en redes sociales como Doña Lety.

Tras su aseguramiento, el detenido fue puesto bajo custodia y trasladado a Veracruz, donde será presentado ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

De acuerdo con las indagatorias, el influencer ganó notoriedad por los videos que producía junto a Doña Lety, material que se difundía ampliamente en plataformas digitales. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que la mujer habría sido obligada a participar en la grabación del contenido.

Las autoridades señalan que, con el avance del caso, se confirmó que Leticia N se encontraba privada de su libertad, situación que derivó en las acusaciones formales por trata de personas que hoy enfrenta Jaime Toral. El proceso continuará bajo la conducción de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que dará seguimiento a las diligencias correspondientes.

