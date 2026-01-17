Influencer relata cómo una infección ocular la dejó ciega tras vivir en playas de México

La historia de una influencer extranjera que perdió la visión de un ojo tras contraer una infección ocular grave durante su estancia en México sacudió las redes sociales y reavivó la discusión sobre los riesgos del uso inadecuado de lentes de contacto. El testimonio, difundido en TikTok, se volvió viral por la crudeza de su relato y por la rapidez con la que una molestia aparentemente menor derivó en un daño irreversible.

Vivian Nosovitsky, creadora de contenido enfocada en fitness y estilo de vida viajero, contó que los primeros síntomas aparecieron mientras pasaba largas temporadas en playas mexicanas. Inflamación, ardor persistente y dolor intenso en uno de sus ojos marcaron el inicio de un problema que, en un principio, fue diagnosticado como una úlcera corneal sin mayores complicaciones.

El cuadro clínico se agravó con el paso de las semanas y obligó a los médicos a realizar estudios más profundos. Fue entonces cuando se confirmó la presencia de Acanthamoeba keratitis, una infección provocada por un parásito microscópico que se aloja en la córnea y puede destruir progresivamente el tejido ocular si no se detecta y trata de forma oportuna.

La evolución fue devastadora. A pesar de la atención médica, la infección avanzó hasta ocasionarle la pérdida total de la visión en un ojo, un desenlace que la propia influencer calificó como la experiencia más dolorosa de su vida. En sus videos, reconoció que el origen del contagio estuvo ligado directamente a malos hábitos con sus lentes de contacto.

Nosovitsky admitió que durante años no mantuvo una higiene estricta, no limpiaba adecuadamente los lentes y se metía al mar con ellos puestos. También señaló que estas prácticas, comunes entre viajeros y usuarios de lentes de contacto, pueden abrir la puerta a infecciones severas al permitir que microorganismos entren en contacto directo con la superficie del ojo.

En una actualización posterior, la joven describió secuelas que persisten hasta hoy: dolor intenso al exponerse a la luz, sensibilidad extrema y una coloración grisácea en el ojo afectado. Alertó que la Acanthamoeba puede adquirirse al bañarse, nadar o incluso dormir con los lentes puestos, situaciones que elevan considerablemente el riesgo de contagio.

Especialistas en oftalmología señalan que este parásito se encuentra de forma natural en el agua, el suelo y el aire, y ataca principalmente a usuarios de lentes de contacto con deficiencias en sus rutinas de limpieza. Los síntomas suelen incluir enrojecimiento, visión borrosa y dolor intenso, pero en casos avanzados puede provocar ceguera irreversible.

El caso generó miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación y sorpresa ante un riesgo poco conocido. Más allá del impacto viral, la experiencia de Vivian Nosovitsky se convirtió en una advertencia contundente sobre la importancia del cuidado ocular y del uso responsable de lentes de contacto, especialmente en ambientes acuáticos y climas cálidos.

