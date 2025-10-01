Influencer se queja del SAT por tener que pagar impuestos

La creadora de contenido Miny Naranja generó controversia al denunciar públicamente que los influencers deben enfrentar las obligaciones fiscales que impone el Servicio de Administración Tributaria, (SAT), incluyendo el pago de impuestos, algo que calificó como una carga inesperada para quienes inician en las redes sociales.

En un video difundido en sus redes, Miny explicó que desconocía completamente la obligación de facturar y declarar sus ingresos al SAT, y que las exigencias fiscales complican su trabajo diario. La influencer aseguró que nadie le había informado que debía pagar impuestos por patrocinios y colaboraciones con marcas publicitarias.

Miny Naranja también criticó que los pagos de las marcas se retrasan hasta por meses, dificultando cumplir puntualmente con sus obligaciones fiscales ante el SAT y afectando su estabilidad económica como creadora de contenido.

La creadora señaló que la percepción errónea sobre su labor sigue vigente, ya que muchos consideran que ser influencer no es un trabajo formal, a pesar de las inversiones en equipo, iluminación y producción que realiza constantemente.

Además, alertó sobre el impacto psicológico que enfrentan los influencers, al estar frente a la audiencia constantemente, usar filtros y maquillaje, y lidiar con expectativas sobre su apariencia, lo cual suma presión emocional mientras cumplen con las exigencias fiscales del SAT.

Miny denunció también acoso digital, robo de contenido y uso indebido de su imagen, pero enfatizó que su mayor queja pública se dirige al SAT por la obligación de pagar impuestos, algo que considera injusto e inesperado para quienes recién comienzan en la industria digital.