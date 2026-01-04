Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 4 de Enero, 2026
Salud y Bienestar

Influenza avanza en México durante el invierno; reportan más de mil 500 casos

Autoridades sanitarias indicaron que la mayoría de los casos graves se concentran en personas no vacunadas y grupos de riesgo, mientras continúa activa la campaña de vacunación contra la influenza
4 enero, 2026
Influenza

Imagen generada con IA

La Secretaría de Salud (SSA) informó que, durante la actual temporada de influenza estacional, México acumula mil 552 casos confirmados y 43 defunciones asociadas, de acuerdo con el más reciente reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

La dependencia federal señaló que los contagios se concentran principalmente en los subtipos influenza A(H1N1) y A(H3N2), los cuales mantienen circulación activa en distintas regiones del país durante la temporada invernal.

De acuerdo con el informe, las entidades con mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla y Jalisco, estados que históricamente presentan mayor incidencia por densidad poblacional y movilidad.

La SSA precisó que la mayoría de los casos graves y defunciones se han registrado en personas que no contaban con esquema de vacunación, así como en grupos de riesgo, entre ellos adultos mayores, menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión u obesidad.

Sin saturación hospitalaria

En cuanto a la atención hospitalaria, la Secretaría de Salud indicó que no se observa saturación en los servicios médicos, aunque mantiene vigilancia permanente ante el incremento esperado de infecciones respiratorias durante los meses de invierno.

La autoridad sanitaria reiteró el llamado a la población a vacunarse contra la influenza, ya que la campaña nacional continúa vigente en centros de salud públicos. También recomendó mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas en espacios cerrados o con síntomas respiratorios, y evitar la automedicación.

Finalmente, la SSA subrayó que el monitoreo epidemiológico se mantiene activo en todo el país para detectar oportunamente cualquier cambio en el comportamiento del virus y prevenir complicaciones graves.

