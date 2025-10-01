Influenza en BCS con alto índice. Cifras rebasan niveles de años anteriores.

De acuerdo con el reporte de la semana 38 del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de la Secretaría de Salud, la influenza reporta un acumulado de once mil 533 casos en lo que va del año, contra el total de nueve mil 220 que se registraron en el 2024.

Para Baja California Sur, se han reportado 249 casos, contra los 89 del año anterior. Este año han fallecido 13 personas y existen casi dos mil registros de enfermedades respiratorias, entre ellas el Covid-19, lo cual ha alertado a la población, pues la temporada Otoño-Invierno apenas va iniciando.

Riesgo para población vulnerable: qué dicen las autoridades.

Aunque la titular de la Secretaría de Salud en Baja California Sur, Ana Luisa Guluarte, ha señalado no entrar en pánico, aunque la infección por influenza puede afectar a cualquier persona, su mortandad aumentada en 2025 muestra un impacto mayor en adultos mayores, personas con comorbilidades y aquellos con sistemas inmunitarios debilitados.

Se ha hecho el llamado a la vacunación temprana contra la influenza como prioridad ciudadana y reforzar medidas como el uso de cubrebocas en lugares cerrados o con alta concurrencia, especialmente para personas con riesgo especialmente entre los grupos más vulnerables.

Lee más: Llama la Secretaría de Salud a no ingresar a las playas de BCS en próximas 96 horas

Para 2026, autoridades sanitarias locales ya preparan estrategias más agresivas de monitoreo, vigilancia epidemiológica y campañas masivas de vacunación con el objetivo de revertir esta tendencia.