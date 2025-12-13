Influenza H3N2: sin cura inmediata, pero con tratamiento eficaz y vacuna como principal defensa

La influenza A H3N2 volvió al centro de la conversación sanitaria tras la detección del primer caso confirmado en México, un hecho que reactivó dudas sobre su tratamiento y su nivel de riesgo, aunque las autoridades insisten en que no se trata de una enfermedad incurable ni fuera del control médico.

El abordaje de esta variante, incluida la identificada como subclado K, no contempla una cura específica que elimine el virus de forma inmediata, sino un manejo clínico orientado a aliviar los síntomas, reducir la carga viral y prevenir complicaciones, especialmente en personas con mayor vulnerabilidad.

El reciente caso registrado en el país permitió comprobar la efectividad del protocolo vigente, luego de que el paciente se recuperara satisfactoriamente con tratamiento antiviral ambulatorio y sin desarrollar complicaciones, lo que refuerza la postura oficial de que el manejo médico es similar al de la influenza estacional.

La vigilancia epidemiológica ha sido clave para contener la inquietud, con la intervención oportuna del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que permitieron identificar el caso, darle seguimiento y confirmar que el comportamiento clínico del virus no difiere de otros subtipos conocidos.

En términos de circulación, la variante H3N2 no es nueva a nivel global, ya que se ha detectado en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón y España, y en México representa alrededor del 16 por ciento de los casos confirmados de influenza, con un repunte esperado durante diciembre por el aumento de viajes internacionales.

Los síntomas asociados a esta variante suelen ser más intensos y prolongados, con fiebre alta, fatiga extrema, dolor muscular, tos persistente y congestión respiratoria, además de posibles cuadros gastrointestinales en niños y adultos mayores, lo que explica la importancia de una valoración médica temprana.

En escenarios más graves, la enfermedad puede derivar en neumonía bacteriana u otras infecciones respiratorias, por lo que el tratamiento se complementa con reposo, hidratación, control de la fiebre y seguimiento clínico, de acuerdo con las recomendaciones internacionales para cuadros de influenza.

La prevención sigue siendo el pilar central de la estrategia sanitaria, con la vacunación anual contra la influenza como la herramienta más eficaz para reducir hospitalizaciones y muertes, particularmente en adultos mayores, menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de mantener medidas básicas de higiene y acudir a los centros de salud para completar el esquema de vacunación invernal, que incluye influenza, COVID-19 y neumococo, al tiempo que recomiendan iniciar atención médica inmediata ante los primeros síntomas.

