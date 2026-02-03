Alerta por Influenza: Suman más de mil 400 casos en enero y advierten riesgos

La temporada estacional de enfermedades respiratorias mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, luego de que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del gobierno de México, informó que la influenza en el país ha registrado más de mil 400 casos positivos tan solo durante el mes de enero de 2026.

Según reportes de especialistas en epidemiología, la circulación del virus se mantiene intensa, afectando principalmente a grupos vulnerables como menores de edad, adultos mayores y personas con comorbilidades crónicas.

A diferencia de años anteriores, la dinámica de transmisión sugiere que la influenza no desaparecerá con el fin del invierno. Expertos de la Secretaría de Salud y diversas instituciones médicas advierten que el periodo de contagios se prolongará hasta el mes de mayo, lo que obliga a mantener las medidas de prevención y vigilancia epidemiológica en las 32 entidades federativas.

Contexto: Estadísticas y prevención ante el virus en México

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), los estados con mayor incidencia de la enfermedad han sido la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León. Las autoridades subrayan que, aunque la mayoría de los casos de influenza presentan un cuadro leve a moderado, el riesgo de complicaciones como neumonía sigue siendo latente, especialmente en pacientes con diabetes, hipertensión u obesidad.

Históricamente, la temporada invernal en México suele presentar su pico más alto entre diciembre y enero; sin embargo, la persistencia de frentes fríos y la adaptación del virus han desplazado la curva hacia la primavera. Los especialistas recomiendan el uso de cubrebocas en espacios cerrados y concurridos, el lavado frecuente de manos y, sobre todo, evitar la automedicación, ya que el uso incorrecto de antibióticos no combate el virus y puede generar resistencia bacteriana futura.

