Infonavit: Programa permite cubrir hasta 90 % de la mensualidad de tu crédito

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece el fondo por desempleo, que cubre 90% de la mensualidad de un crédito activo cuando una persona pierde su empleo. De acuerdo con la institución, este apoyo aplica por un periodo de hasta seis meses cada cinco años, lo que permite utilizarlo dos veces durante la vida del financiamiento.

Este respaldo está disponible únicamente hasta dos veces durante la vida del crédito. Esto significa que quienes pierdan su empleo y cumplan con los requisitos podrán acceder a un alivio temporal en sus pagos mensuales, pagando solo el 10 % restante, además de seguros y comisiones correspondientes.

El mecanismo forma parte del llamado Fondo por desempleo Infonavit, cuya finalidad es proteger el patrimonio de las familias ante situaciones de pérdida de ingresos. Con este apoyo, los beneficiados conservan su vivienda sin necesidad de incurrir en moras o riesgo de perderla mientras reestablecen su estabilidad laboral.

Requisitos para solicitar el Fondo por desempleo del Infonavit:

Debes cumplir con los siguientes requisitos:

Que tu crédito haya sido otorgado después del 2009

Haber tenido una relación laboral de al menos seis meses

Tener un mes de desempleo, siempre y cuando no haya sido por pensión, incapacidad o invalidez

Además, el apoyo tiene un límite temporal: cubre la mensualidad durante un máximo de seis meses por cada ocasión que se utilice.

Para iniciar la solicitud, las personas deben:

Ingresar a Mi Cuenta Infonavit

Seleccionar la sección “Saldos y movimientos”

Verificar si existen meses disponibles para aplicar el Fondo de Protección de Pagos

Realizar el pago del importe indicado

Con esta medida, Infonavit busca brindar un “colchón” financiero para trabajadores que, por causas de fuerza mayor, se quedan sin empleo, evitando que la pérdida de ingresos derive en la pérdida de vivienda. Al tiempo, se fortalece el respaldo social del instituto hacia sus derechohabientes, en momentos de incertidumbre económica.