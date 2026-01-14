¿Cuánto presta Infonavit en 2026 y por qué Octavio Romero dijo que será mucho más fácil tramitar el crédito?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ha anunciado este 14 de enero de 2026 un giro radical en la forma de otorgar financiamientos. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del instituto, Octavio Romero Oropeza, anunció que el acceso a la vivienda se ha simplificado al grado de que “prácticamente ya no hay requisitos” más allá de ser derechohabiente y contar con una identificación oficial.

Para este año, el monto máximo que el Infonavit puede prestar de forma tradicional asciende hasta los $2,830,672.54 pesos (2 millones 830 mil 672 pesos con 54 centavos). Esta cifra depende directamente de la capacidad de pago del trabajador y su historial. Una de las grandes noticias para la economía cotidiana es que el plazo del crédito puede ser de hasta 30 años, siempre que la suma de la edad del solicitante más el plazo no exceda los 70 años para hombres y 75 años para mujeres.

La gran innovación presentada por Octavio Romero Oropeza es la rapidez con que en 2026 puedes realizar el trámite de solicitud del crédito Infonavit y lo ágil que puedes recibir la respuesta: en un par de días. Según el funcionario, un joven de entre 18 y 21 años que tenga apenas seis meses cotizando puede acudir a las oficinas y obtener su precalificación de inmediato.

“Es muy rápido, es cuestión de uno o dos días máximo”, aseguró el director de Infonavit, destacando que el objetivo es eliminar la burocracia que históricamente frenaba a los trabajadores mexicanos.

Bajo la gestión actual, el Infonavit ha implementado tasas de interés diferenciadas que van del 3.50% al 10.45%, fijas durante toda la vida del préstamo. Además, para aquellos trabajadores que perciben hasta $9,630.48 pesos mensuales, los gastos de titulación son gratuitos.

Programa Vivienda para el Bienestar de Infonavit

Romero Oropeza enfatizó que, aunque el programa Vivienda para el Bienestar se enfoca en quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos, todos los derechohabientes, sin importar si ganan más, mantienen su derecho a solicitar un crédito hipotecario.

Para quienes buscan una opción más amplia, el instituto permite el crédito conjunto con cónyuges, familiares o corresidentes (Unamos Créditos), lo que permite alcanzar montos mayores para adquirir viviendas de mejor calidad. Incluso, los trabajadores que ya liquidaron un préstamo anterior pueden solicitar créditos subsecuentes para comprar otra casa, terreno o remodelar, siempre que no hayan tenido incumplimientos previos con el instituto.

Para mayor transparencia, el director invitó a la población a visitar el portal oficial viviendabienestar.gob.mx, donde también se ofrecen alternativas para personas sin seguridad social, como periodistas y policías, mediante esquemas de autoadscripción. Con estas medidas, el Gobierno de México busca que el acceso a un patrimonio sea una realidad tangible y no un laberinto de trámites interminables para las familias mexicanas.

