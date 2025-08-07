Infonavit inicia entrega de Viviendas para el Bienestar este mes de agosto (Video)

El Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) comenzará en agosto la entrega de viviendas de bajo costo a derechohabientes que perciban entre uno y dos salarios mínimos, en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Así lo dio a conocer su director general, Octavio Romero Oropeza, mediante un anuncio oficial.

De acuerdo con la información difundida, estas viviendas tendrán una superficie de 60 metros cuadrados y contarán con dos habitaciones, sala comedor, baño completo y espacio para servicios. El Infonavit destacó que las casas estarán equipadas con servicios básicos, áreas verdes, lugares de esparcimiento y estacionamiento.

Los desarrollos estarán ubicados cerca de hospitales, escuelas, comercios y centros de trabajo, con el objetivo de garantizar el bienestar de los trabajadores y sus familias. Según Romero Oropeza, el Infonavit logró ofrecer estas viviendas por debajo del precio de mercado para que el monto del crédito cubra el costo total.

Las construcciones seguirán todas las normas oficiales mexicanas y los reglamentos de edificación vigentes, con el propósito de asegurar que las casas y departamentos ofrecidos sean seguros y de calidad. El programa contempla desarrollos habitacionales en múltiples estados de la República.

Entre los requisitos básicos para acceder al programa se encuentra el no poseer vivienda propia y tener ingresos de entre uno y dos salarios mínimos. Las personas interesadas deberán tener sus datos actualizados en el sistema del Infonavit, específicamente en el portal Mi Cuenta Infonavit.

Romero Oropeza indicó que los derechohabientes serán contactados por medio de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas y correspondencia postal. El propósito es notificar a quienes resulten preseleccionados para iniciar el trámite de su crédito.

El Infonavit recordó que los beneficiarios serán atendidos conforme al orden en que se registren y muestren interés en participar. Por ello, invitó a quienes no reciban la notificación, a acercarse a las oficinas más cercanas para actualizar su información y expresar su intención de integrarse al programa.

Además, la institución advirtió a los trabajadores sobre posibles fraudes, reiterando que el proceso se realiza de manera directa, sin intermediarios ni gestores. Subrayó que cualquier trámite debe llevarse a cabo exclusivamente entre el solicitante y el Infonavit.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a los interesados a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y evitar el contacto con personas ajenas al Instituto que prometan facilidades o agilización del proceso a cambio de dinero.