¿Ya pagaste tu casa Infonavit? Así puedes obtener tus escrituras gratis en BCS

La campaña de entrega de escrituras y cancelación de hipoteca ya está en marcha en Baja California Sur. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) está visitando colonias en La Paz para entregar personalmente los documentos a acreditados que ya liquidaron su crédito, siempre que este se haya originado con ingresos menores a 2.8 UMAS.

También se entregan escrituras sin costo a quienes hayan cerrado el crédito por seguro de defunción, eliminando trámites y pagos ante notaría y el Registro Público de la Propiedad.

¿Cómo saber si eres beneficiario?

Si ya terminaste de pagar tu casa, puedes:

Revisar tu estado de cuenta en micuenta.infonavit.org.mx

Llamar a Infonatel al 800 008 3900

Acudir a las oficinas del Infonavit en La Paz , ubicadas en Plaza Paseo La Paz (Libramiento Daniel Roldán #1515, locales SA-H y 14-A, colonia El Zacatal), de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.



¿Qué necesitas para recibir tus escrituras?

Si eres titular del crédito : identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Si eres familiar o beneficiario: documento que acredite el parentesco y tu INE vigente

¿No te han buscado ni has recibido carta?

Aunque personal del Infonavit recorre domicilios, si no has sido localizado o no has recibido la carta invitación, puedes acudir directamente con:

Copia simple de tu escritura

Identificación oficial vigente

Y preguntar si eres candidato al programa



¿Cuánto tiempo tarda Infonavit en liberar las escrituras?

El proceso de entrega es inmediato una vez que se validan los documentos y se confirma la elegibilidad. El Infonavit garantiza que todos los trámites son gratuitos y no necesitas intermediarios.