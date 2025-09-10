Diputada Alondra Torres rinde informe de labores con avances en salud, justicia y derechos civiles

La diputada Alondra Torres García, representante del Distrito Local 01 e integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, presentó su informe de actividades legislativas y de representación correspondientes al segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur.

Durante su intervención, destacó diversas iniciativas en áreas clave como:

Salud

Justicia

Diversidad sexual

Atención ciudadana

Entre las reformas más relevantes, mencionó la modificación a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable, ya aprobada por el Pleno del Congreso. También señaló propuestas actualmente en análisis, como reformas al Código Penal, la Ley de Aguas del Estado y la Ley de Hacienda del Municipio de La Paz.

En el ámbito de participación ciudadana, subrayó su colaboración en el estudio de iniciativas promovidas por la sociedad civil. Entre ellas, la propuesta para la creación del Sexto Municipio en Cabo San Lucas y reformas orientadas al reconocimiento de derechos de personas LGBTTTIQNB+, así como medidas para prevenir y eliminar toda forma de discriminación.

Al finalizar, la diputada reafirmó su compromiso con una agenda legislativa incluyente, socialmente responsable y cercana a las comunidades, con el bienestar de las y los sudcalifornianos como prioridad.

