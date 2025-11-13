Castro Cosío reconoce gestión transparente y coordinada de Milena Quiroga en La Paz

Durante el primer informe de resultados de Milena Quiroga Romero, en su segunda encomienda como presidenta municipal de La Paz, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío reconoció la planeación, coordinación, inversión y transparencia de su administración.

Destacó que, más allá de las diferencias políticas, la verdadera política consiste en responder con hechos a la población.

El mandatario llamó a las y los sudcalifornianos a formar un solo equipo con las instituciones de gobierno para continuar con la transformación y el bienestar de los pueblos.

Castro Cosío reconoció el esfuerzo de las alcaldesas y los alcaldes de los cinco municipios.

Señaló que los resultados presentados por Milena Quiroga demuestran honradez, principios y calidad moral para afirmar que La Paz avanza por buen camino.

Añadió que los tres poderes del estado trabajan de manera coordinada en la construcción de una visión republicana de la Cuarta Transformación, basada en la pluralidad y la diversidad como pilares de la democracia.

Seguridad y bienestar social

El Gobernador informó que Baja California Sur ocupó el tercer lugar nacional con menos homicidios dolosos en octubre.

Destacó que este logro es resultado de la coordinación interinstitucional en materia de seguridad.

Afirmó que su gobierno combatirá las causas de la violencia desde los hogares, con acciones preventivas que mantengan la paz y tranquilidad en la entidad.

Coordinación con el estado y la federación

Por su parte, Milena Quiroga Romero agradeció el respaldo del gobernador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Resaltó la coordinación para mejorar la movilidad y fortalecer la captación de agua mediante la construcción de la presa El Novillo, así como la ejecución de obras que benefician directamente a las familias paceñas.

