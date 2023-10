Recaudan medio millón de pesos en infracciones por estacionarse en espacios azules en La Paz

En el municipio de La Paz, se continúa tratando de evitar que automovilistas utilicen cajones azules de estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad, debido a que sigue siendo una problemática para todos aquellos que llegan a tener dificultades para la movilidad y buscan la facilidad de un acceso a distintos lugares.

En respuesta, el ayuntamiento paceño decidió tener un programa donde lo recaudado con las multas por la falta de educación vial de las personas, sea retribuido a quienes se quedaron sin ese espacio disponible.

Amor Fenech Montaño, Directora General de Inclusión y Diversidad, destacó que hasta el momento se han recaudado medio millón en infracciones por utilizar espacios azules, cabe recordar que la multa por ello es de 10 mil 374 pesos.

El programa se comenzó a implementar desde hace dos años y no tiene fecha límite para darse por concluido.

“El tema de Ponte en mi Lugar no en mi Espacio, es un programa que hemos también venido trabajando en colaboración con la Dirección de Tránsito desde diciembre del 2021, donde estamos infraccionando a todos aquellos que no tengan su permiso, su autorización para estacionarse en estos espacios azules que están diseñados específicamente para las personas con discapacidad ¿Por qué? Porque ellos como nosotros no tienen la misma facilidad para moverse, para bajarse de un vehículo, para subirse a un vehículo y esos espacios están justo al alcance de a donde ellos se vayan a acercar como hospitales, supers o espacios públicos”.