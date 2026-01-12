Falta de infraestructura escolar podría agravarse durante preinscripciones

El ciclo escolar inició sin contratiempos en el municipio de Los Cabos, luego de que estudiantes regresaran a clases de manera regular tras el reciente reinicio de actividades, informó la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Adriana López Monje.

La representante señaló que, si bien el regreso a las aulas se desarrolló con normalidad, los principales desafíos podrían presentarse en el mes de febrero, cuando inicie el proceso de preinscripciones escolares, periodo en el que numerosas familias buscan un espacio educativo cercano a su domicilio.

López Monje advirtió que el municipio continúa enfrentando un déficit de infraestructura educativa, insuficiente para atender la demanda actual, situación que podría afectar principalmente a estudiantes de nivel primaria, quienes en algunos casos podrían permanecer uno o incluso dos años sin acceso a un plantel escolar.

“Este año comenzó bien, pues los muchachos regresaron a clases sin problemas; hubo un reinicio de clases sin contratiempos. El problema vendrá en febrero, durante las preinscripciones, cuando las familias esperan encontrar un espacio para sus hijos cerca de casa. Nos hace falta infraestructura, no es suficiente y seguimos teniendo fallas en ese tema”, expresó.

De cara al próximo ciclo escolar, la Asociación de Padres de Familia señaló que resulta complicado cubrir la totalidad de la matrícula escolar, debido a que el crecimiento poblacional no ha ido acompañado de la construcción de nuevos planteles. Añadió que esta situación ha generado escuelas saturadas, especialmente en el nivel secundaria, donde existen planteles que superan los dos mil alumnos.

