Reino Unido investiga una nueva variante de mpox en Inglaterra con rasgos de clado 1 y clado 2

La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido confirmó la aparición de una nueva variante de mpox en Inglaterra, identificada en una persona que viajó recientemente a Asia.

Autoridades de salud evalúan la peligrosidad de este linaje, que combina características de los clados 1 y 2, mientras llaman a reforzar vacunación y vigilancia epidemiológica.

La nueva variante de mpox en Inglaterra

La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA) encendió las alertas sanitarias tras confirmar que detectó una nueva variante de mpox en Inglaterra.

El caso corresponde a un paciente con antecedente de viaje reciente a Asia, lo que abre la puerta a un posible vínculo internacional en la cadena de transmisión.

De acuerdo con la institución, el hallazgo es relevante debido a que este linaje presenta elementos de los dos clados conocidos del virus:

El clado 1 , asociado a cuadros más severos

, asociado a cuadros más severos El clado 2, documentado con mayor frecuencia en brotes recientes fuera de África.

La UKHSA continúa con estudios genómicos y epidemiológicos para determinar si esta combinación implica riesgos adicionales para la población.

Autoridades destacan eficacia de la vacunación ante posibles formas graves

Katy Sinka, responsable de infecciones de transmisión sexual de la UKHSA, informó que las pruebas genómicas permitieron identificar tempranamente esta variante.

Subrayó que, aunque el mpox suele presentarse como una infección benigna en muchos casos, también puede derivar en síntomas graves e incluso desenlaces fatales.

Recordó que la vacunación contra el mpox continúa siendo la herramienta más eficaz para evitar complicaciones, especialmente entre grupos de riesgo y en contextos donde persisten cadenas de transmisión.

En septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el mpox ya no representa una emergencia de salud pública internacional, decisión respaldada por la disminución de casos y muertes en África, donde históricamente se concentró la enfermedad.

Sin embargo, la aparición de nuevas variantes, como la detectada ahora en Inglaterra, mantiene activos los sistemas de monitoreo global.

El virus fue identificado por primera vez en 1970 en la República Democrática del Congo y permaneció confinado por décadas en una decena de países africanos.

No obstante, desde 2022 cruzó fronteras y se expandió hacia regiones donde nunca había circulado, incluidos Estados desarrollados, lo que obligó a reforzar medidas de detección, aislamiento y prevención.