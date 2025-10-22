Inicia Bisbee’s Black and Blue con bolsa de premios de $7.4 MDD

Con más de 45 años de historia, el torneo Bisbee’s Black and Blue se ha consolidado como el evento de pesca deportiva más rico del mundo, con premios que han superado los cinco millones de dólares en sus ediciones anteriores. Este miércoles, 179 embarcaciones iniciaron la competencia con el tradicional disparo de salida, todas en busca del ejemplar más grande de marlín azul o negro.

Competencia y Premios en Bisbee’s

Clicerio Mercado, coordinador de los torneos Bisbee’s en México, destacó que durante los tres días de pesca —miércoles, jueves y viernes— los participantes competirán por una bolsa acumulada que asciende a 7.4 millones de dólares en premios.

Uno de los principales atractivos del torneo Bisbee’s son las apuestas diarias, conocidas como “pollas”, donde el equipo que capture el marlín más grande del día puede ganar hasta 2 millones de dólares adicionales.

“Tenemos 179 embarcaciones, 7.4 millones de dólares en premios, y las pollas diarias alcanzan los 2 millones de dólares durante los tres días de pesca. La premiación será el sábado en The Place At Cabo, junto a la rueda de la fortuna”, comentó.

Reglas y Premiación del Torneo Bisbee’s

Cada equipo tiene la oportunidad de presentar hasta dos ejemplares de marlín azul o negro por día, siempre y cuando superen las 300 libras para ser considerados en la competencia por los premios mayores.

Los ganadores del torneo Bisbee’s serán anunciados el sábado, durante la cena de premiación que se llevará a cabo en The Place at Cabo, sede oficial del evento una vez más.