Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 5 de Diciembre, 2025
HomeLos CabosInicia DIF Los Cabos campaña “Dona un Juguete” para llevar alegría a niñas y niños
Los Cabos

Inicia DIF Los Cabos campaña “Dona un Juguete” para llevar alegría a niñas y niños

La colecta estará vigente del 5 al 31 de diciembre en San José del Cabo
Juan Butterfield
5 diciembre, 2025
0
14

Ayuntamiento de Los Cabos

Una campaña para compartir alegría

Los Cabos, BCS.– El XV Ayuntamiento de Los Cabos y el Sistema Municipal DIF pusieron en marcha la campaña “Dona un Juguete”, iniciativa que busca reunir regalos para niñas y niños de diversas comunidades del municipio.

La presidenta honoraria del DIF Los Cabos, Sol Delgado Moreno, destacó que esta acción pretende incentivar la participación ciudadana y brindar momentos de felicidad a quienes más lo necesitan. Además, recordó que en estas fechas la unión familiar y la generosidad cobran un significado especial.

Cortesía

Cómo participar en la colecta

La recepción de juguetes se realizará en las oficinas del DIF Central en San José del Cabo.

  • 📅 Vigencia: del 5 al 31 de diciembre
  • 🕗 Horario: de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes
  • 🎁 Requisitos: juguetes nuevos no bélicos

Un llamado a la solidaridad

El DIF Los Cabos hizo un llamado a la comunidad para sumarse a esta acción solidaria. La meta es que más niñas y niños puedan vivir una Navidad llena de ilusión y esperanza, gracias al apoyo de la ciudadanía.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Mujer fallece al chocar embarcación con una ballena en Puerto Vallarta

Siguiente articulo

Aprueban matrimonio igualitario en Guanajuato y prohíben terapias de reconversión