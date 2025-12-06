Inicia DIF Los Cabos campaña “Dona un Juguete” para llevar alegría a niñas y niños

Una campaña para compartir alegría

Los Cabos, BCS.– El XV Ayuntamiento de Los Cabos y el Sistema Municipal DIF pusieron en marcha la campaña “Dona un Juguete”, iniciativa que busca reunir regalos para niñas y niños de diversas comunidades del municipio.

La presidenta honoraria del DIF Los Cabos, Sol Delgado Moreno, destacó que esta acción pretende incentivar la participación ciudadana y brindar momentos de felicidad a quienes más lo necesitan. Además, recordó que en estas fechas la unión familiar y la generosidad cobran un significado especial.

Cómo participar en la colecta

La recepción de juguetes se realizará en las oficinas del DIF Central en San José del Cabo.

📅 Vigencia: del 5 al 31 de diciembre

🕗 Horario: de 08:00 a 15:00 horas , de lunes a viernes

🎁 Requisitos: juguetes nuevos no bélicos

Un llamado a la solidaridad

El DIF Los Cabos hizo un llamado a la comunidad para sumarse a esta acción solidaria. La meta es que más niñas y niños puedan vivir una Navidad llena de ilusión y esperanza, gracias al apoyo de la ciudadanía.