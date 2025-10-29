Entre luces, voces y movimiento: inicia el noveno módulo del Diplomado en Actuación 2025 en Los Cabos

El teatro vuelve a tomar vida

En la Casa de la Cultura “Profa. Nieves Trasviña de Ceseña”, ubicada en Cabo San Lucas, el teatro volvió a tomar vida. Este fin de semana inició el noveno módulo del Diplomado en Actuación 2025, un programa que busca fortalecer la formación artística en el municipio y profesionalizar a las y los creadores escénicos sudcalifornianos.

El nuevo módulo, titulado “Introducción a la improvisación teatral”, está a cargo del maestro Saúl Meléndez Viana, reconocido director, actor y pedagogo con más de 30 años de trayectoria en teatro, televisión y cine.

Creatividad y escucha escénica

La llegada del maestro fue recibida con entusiasmo por los participantes. Durante una semana —del 27 de octubre al 1 de noviembre— se sumergirán en dinámicas que exploran la creatividad, la espontaneidad y la escucha escénica.

“Para nosotros es un orgullo recibir al maestro de la talla de Saúl Meléndez y ver cómo las y los participantes continúan avanzando en su proceso formativo”, comentó Héctor Guerrero Santiesteban, coordinador de la Casa de la Cultura.

“Este diplomado ha permitido que los artistas locales fortalezcan su disciplina y amplíen sus herramientas creativas”, añadió.

Formación integral para artistas locales

El diplomado —impulsado por el Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos (ICA) y el Instituto Sudcaliforniano de Cultura— consta de diez módulos intensivos que iniciaron en febrero y concluirán en noviembre de este año.

Con esta iniciativa, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por Christian Agúndez Gómez, reafirma su apuesta por el desarrollo cultural y la profesionalización de la comunidad artística local.

Más allá de un curso, el diplomado se ha convertido en un punto de encuentro donde el talento escénico de Los Cabos encuentra nuevas formas de expresión y crecimiento.