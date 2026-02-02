Inician el 3 de febrero las preinscripciones SEP para el ciclo escolar 2026-2027

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrirá del 3 al 13 de febrero el proceso de preinscripción al ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes que ingresarán a preescolar, primaria, secundaria y educación especial.

El trámite podrá realizarse en línea o por vía telefónica, informó el director general de Educación Básica, José María Hernández Manríquez, quien destacó que este procedimiento permitirá garantizar un espacio educativo para todas y todos los aspirantes.

Registro escolar será en línea y vía telefónica

Las madres, padres y tutores podrán realizar la preinscripción las 24 horas del día a través del portal www.sepbcs.gob.mx, o bien comunicarse al 800 737 22 72 en horario de oficina, desde cualquier punto del estado.

De acuerdo con el funcionario, el único requisito necesario para completar el registro es contar con la CURP del estudiante, documento que será validado para evitar errores o duplicidad de datos.

SEP validará CURP para evitar registros duplicados

El proceso de preinscripción es coordinado por la Dirección de Planeación y Evaluación Educativa, instancia encargada de verificar las claves CURP de las y los aspirantes ante el Registro Nacional de Población (RENAPO), con el objetivo de asegurar un registro confiable.

Hernández Manríquez explicó que esta información resulta clave para que las autoridades educativas puedan planear el próximo ciclo escolar, así como definir necesidades en infraestructura, personal docente y recursos educativos.

Criterios para asignación de escuela y turno

Aunque la SEP garantizó que todas y todos los estudiantes tendrán un lugar asegurado, aclaró que la asignación de plantel y turno se realizará con base en diversos criterios, entre ellos:

Que el alumno tenga hermanos inscritos en la misma escuela

La cercanía del plantel al domicilio del estudiante

Que el lugar de trabajo de los padres se ubique en el mismo sector escolar

Las autoridades reiteraron el llamado a realizar el trámite dentro del periodo establecido para facilitar una mejor organización del ciclo escolar 2026-2027.

