¡Ya inició! Del 14 al 17 de agosto, aprovecha la Feria del Regreso a Clases en La Paz

La Feria del Regreso a Clases 2025 ya inició en La Paz. Más de 25 proveedores locales se instalaron en el Jardín Velasco para ofrecer descuentos de entre 10% y 50% en artículos y servicios para el nuevo ciclo escolar.

La feria estará abierta hasta el 17 de agosto, de 9:00 a 21:00 horas, y forma parte de una red de 41 eventos similares en el país.

Ofertas y servicios disponibles

Los asistentes podrán encontrar mochilas, útiles escolares, uniformes, calzado, libros y tecnología a precios especiales. También se ofrecen servicios como cortes de cabello, certificados médicos, atención dental, exámenes de la vista y vacunas.

Durante la inauguración de la Feria del Regreso a Clases 2025, el director de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona La Paz, David Moyrón Quiroz, deseó éxito a los participantes y familias:

“Desear a todos los proveedores que se encuentran aquí que logren completar sus metas y, por supuesto, principalmente a los consumidores, a los estudiantes, que este sea el inicio de un punto de muchos éxitos a lo largo de este ciclo escolar”, expresó

Entre los comercios participantes hay papelerías, ópticas y negocios con venta de uniformes y zapatos escolares. Los proveedores invitaron a las personas a acercarse a los puestos y aseguraron que hay artículos para todos los presupuestos.

“Tenemos mochilas desde la económica de kinder de 150 y 180 pesos, mochilas en combo de 380 y 450 pesos, de preparatoria desde 150 hasta 380 pesos. Depende del bolsillo de cada persona o si quieren que les dure más, porque unas vienen reforzadas”, mencionó Dina.

“Así como los útiles escolares son importantes, también la visión de tus hijos… Las promociones no solamente son para estudiantes, pueden venir toda la familia: adultos mayores, niños, adolescentes”, comentó Dulce.

Además de apoyar a las familias en el gasto escolar, la Feria del Regreso a Clases 2025 en La Paz busca impulsar el comercio local, ya que todos los participantes son empresarios y proveedores de Baja California Sur.

Supervisión de precios en el regreso a clases

David Moyrón Quiroz informó que Profeco realiza un operativo especial de regreso a clases para verificar precios en papelerías y comercios.

Se invita a las y los consumidores a exigir comprobantes y reportar irregularidades en el módulo instalado en el Jardín Velasco o en las oficinas de Profeco en las calles Jalisco y Madero, en La Paz.

