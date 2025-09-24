Inicia la Baja Series 2025 en La Paz con cuatro equipos de la LMP

La edición 2025 de Baja Series se celebrará del jueves 25 al domingo 28 de septiembre en el Estadio Arturo C. Nahl en La Paz, Baja California Sur. Será la séptima edición del torneo, que reúne equipos destacados de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

En esta ocasión participan Charros de Jalisco, Tomateros de Culiacán, Águilas de Mexicali y Cañeros de Los Mochis. Cada uno buscará mostrar su mejor versión antes del inicio oficial de la temporada. Además, para la afición sudcaliforniana representa una oportunidad única de ver béisbol de primer nivel en casa.

Rol de juegos y horarios

Estos son los partidos programados:

Jueves 25:

20:00 — Charros de Jalisco vs Tomateros de Culiacán

Viernes 26:

16:00 — Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali

20:00 — Tomateros de Culiacán vs Cañeros de Los Mochis

Sábado 27:

16:00 — Tomateros de Culiacán vs Águilas de Mexicali

20:00 — Charros de Jalisco vs Cañeros de Los Mochis

Domingo 28:

18:00 — Charros de Jalisco vs Tomateros de Culiacán

Todos los partidos de la Baja Series 2025 se jugarán en el Estadio Arturo C. Nahl, en La Paz, Baja California Sur

Los boletos están disponibles en línea a través de Ticketu. De esta manera, los aficionados pueden asegurar su lugar con anticipación y evitar largas filas.

Importancia del torneo para la afición local

Baja Series no solo es un torneo de preparación, sino también un espacio que fortalece la cultura del béisbol en Baja California Sur. Además, ha logrado consolidarse como un evento tradicional que conecta a la comunidad con el deporte profesional.

Por lo tanto, más que un espectáculo deportivo, se ha convertido en una fiesta beisbolera. En este sentido, la organización resaltó que su objetivo es “hacer historia” en cada edición y mantener a La Paz como punto clave en la agenda de la LMP.