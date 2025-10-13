Inicia La Granja VIP: sorpresivos participantes, polémicas, videos virales y primeros nominados

La Granja VIP inició transmisiones el pasado domingo 12 de octubre en la televisión mexicana, prometiendo drama, estrategias y la vida rural entre celebridades. El reality show, producido por TV Azteca, capturó de inmediato la atención al vencer a su competencia directa y dominar la conversación en plataformas digitales. Desde la primera gala se revelaron sorpresas en el elenco y se registró la primera nominación que ya genera alta tensión.

Elenco y su adaptación a la vida rural

La dinámica de La Granja VIP es similar a la de otros programas de encierro, como La Casa de los Famosos, donde varias personas conviven las 24 horas del día. Sin embargo, el giro de este programa obliga a los participantes a adaptarse al estilo de vida rural dentro de una granja. La transmisión de la gala principal ocurre los domingos a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) por Azteca UNO.

Para los seguidores, la experiencia se amplifica con el acceso continuo a las cámaras mediante Disney+, plataforma que ofrece la transmisión 24/7 sin cortes, de lunes a domingo, para atestiguar cada discusión o tarea física en tiempo real.

Primeros Conflictos y Momentos Virales

El programa de TV Azteca reveló a los 16 participantes confirmados, incluyendo figuras como Jawy Méndez, Kim Shantal, Lis Vega, Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame.

reveló a los 16 participantes confirmados, incluyendo figuras como Entre las grandes sorpresas, Lolita Cortés fue la última granjera en ingresar, impactando a los televidentes al confirmarse como la participante número 16 en lugar de crítica. Se ha reportado que la “Jueza de Hierro” habría aceptado un sueldo millonario , catalogado como uno de los más altos de la cadena.

fue la última granjera en ingresar, impactando a los televidentes al confirmarse como la participante número 16 en lugar de crítica. Se ha reportado que la “Jueza de Hierro” habría aceptado un , catalogado como uno de los más altos de la cadena. Otros participantes sorpresa que ingresaron al reality fueron Eliazar Gómez, el segundo en entrar, y Fabiola Campomanes, la granjera secreta. También se unió La Bea, quien era la quinta concursante y se encontraba escondida como espantapájaros.

El drama no tardó en llegar, pues en la noche del estreno se llevó a cabo la primera nominación. Manola Díez nominó a Teo, lo que dejó a Alfredo Adame, Manola, Teo y La Bea en riesgo de ser los primeros nominados. A pesar de los riesgos, hubo salvaciones cruciales: Lolita Cortés fue la primera en salvar a un compañero, eligiendo a Eliazar Gómez; luego Eliazar salvó a Lis Vega; Lis Vega salvó a Fabiola, y Sergio salvó a Carolina Ross.

Uno de los momentos más virales de la primera jornada fue protagonizado por Alfredo Adame, quien tuvo que dormir a un lado de los caballos junto a Manola, Teo y Bea. Adame se hizo tendencia al ser captado por las cámaras conversando con las vacas, asegurando que prefería estar con ellas “que con toda esa bola de gente… mala”.

Consecuencias Inmediatas y Alertas de Producción

El estreno de La Granja VIP logró su objetivo en redes sociales, posicionándose como la tendencia #1 en X (antes Twitter) y la principal tendencia en la sección de entretenimiento en Google Trends. La victoria en la conversación digital se dio sobre su competencia directa, ¿Quién es la Máscara?.

No obstante, los espectadores reportaron fallas que la producción deberá atender. Entre las alertas emitidas por la audiencia se encuentran problemas con la calidad de audio y las cámaras del streaming 24/7. También se debatió el estilo de conducción de Adal Ramones, sugiriendo la necesidad de una figura con mayor autoridad para “arrear” a los granjeros. La votación para salvar a los granjeros en riesgo se realiza a través de la aplicación de TV Azteca.