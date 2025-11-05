Inicia PGJE investigación por muerte de una mujer en Cabo San Lucas; aseguran al probable responsable

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur abrió una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de una mujer ocurrida la madrugada de este miércoles 5 de noviembre en la colonia Matamoros, en Cabo San Lucas.

De acuerdo con el reporte oficial, a las 00:16 horas se recibió una llamada telefónica que alertó sobre la presencia de una mujer sin vida dentro de un domicilio ubicado en las calles Mariano Abasolo y Avenida de la Juventud. Vecinos del lugar fueron quienes notificaron a las autoridades sobre los hechos violentos.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) y personal de la Dirección de Servicios Periciales acudieron al sitio, donde localizaron el cuerpo sin vida de una mujer de 45 años de edad, originaria del estado de Hidalgo, quien presentaba una lesión cortante en el cuello.

En el lugar fue asegurado un hombre identificado como Turino “N”, de 47 años, también originario de Hidalgo y pareja sentimental de la víctima, quien es señalado como el probable responsable del ilícito.

Peritos especializados realizaron el procesamiento de la escena bajo los protocolos con perspectiva de género, levantando diversos indicios para su análisis en los laboratorios de la institución. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley.

El agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Feminicidio inició las diligencias correspondientes para poner al imputado a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.

La PGJE reiteró su compromiso de realizar investigaciones científicas y jurídicas con el fin de combatir la impunidad y garantizar justicia para las víctimas.

