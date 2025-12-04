Inicia operaciones nueva ruta directa Panamá–Los Cabos

Este jueves comenzó a operar la nueva ruta directa entre la Ciudad de Panamá y Los Cabos, fortaleciendo la conectividad aérea entre Baja California Sur, el Caribe y América Latina. Los vuelos se realizarán tres veces por semana, los lunes, jueves y sábado.

El vuelo inaugural despegó de Panamá a las 09:09 horas y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos a las 12:27 horas, operado en un Boeing 737-800 con capacidad para 160 pasajeros.

Esta conexión permite acceder a más de 20 destinos en Centro y Sudamérica a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, conocido como el Hub de las Américas, con conexiones directas a países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Rodrigo Esponda Cascacajares, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), destacó que la nueva ruta ha impulsado las reservas anticipadas desde Sudamérica, con un incremento del 34% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

La ruta directa elimina escalas en Ciudad de México y Estados Unidos, reduce los tiempos de tránsito y proyecta ingresos directos superiores a 25 millones de dólares anuales, con la llegada estimada de 25 mil turistas latinoamericanos al año. Además, se calcula un gasto promedio por visitante superior a mil dólares, reforzando el impacto económico para la región.

Esta nueva conexión aérea representa un puente directo que facilita el acceso de turistas latinoamericanos a Los Cabos, ofreciendo una opción rápida, cómoda y segura para disfrutar de sus atractivos naturales, culturales y de negocios.