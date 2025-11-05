Arranca temporada de captura de langosta en Zona III de la Península de Baja California

Desde el 1 de noviembre comenzó la temporada de captura de langosta en la zona sur del Pacífico, una de las más esperadas por las cooperativas pesqueras de Baja California Sur.

La actividad se mantendrá hasta el 30 de abril de 2026 y abarca la franja costera que va desde Boca de La Soledad hasta Cabo San Lucas, incluyendo parte del Golfo de California.

De acuerdo con pescadores locales, el inicio de la temporada representa un respiro económico para las comunidades ribereñas, que durante los próximos meses concentrarán sus esfuerzos en esta especie de alto valor comercial.

En esta región, predominan las langostas tropicales, aunque también se reporta captura de langosta roja. Autoridades federales y estatales han anunciado operativos de vigilancia para evitar la pesca ilegal y asegurar que se cumplan las normas de conservación.

Con el arranque de la temporada, el sector pesquero espera mantener una producción estable y precios competitivos en el mercado nacional.

