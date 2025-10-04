Inician jornadas de fumigación contra el mosquito del dengue en Cabo San Lucas

El XV Ayuntamiento de Los Cabos , que encabeza Christian Agúndez Gómez , en coordinación con la Secretaría de Salud de Baja California Sur , informa que del 03 al 10 de octubre se llevará a cabo la segunda etapa de fumigación contra el mosquito transmisor del dengue en Cabo San Lucas.

El cronograma es el siguiente:

03 de octubre: Colonias El Progreso, Tierra y Libertad, Mesa Colorada I y Lomas del Sol III.

04 de octubre: Lomas del Valle, Chula Vista, López Obrador, Miranda, Altos de Miranda, Azteca y Alteza.

05 de octubre: Lomas del Sol 1, Villas de la Joya, Cactus, Innova, La Peña, Altamira, Altamira Plus, Cangrejos 2, Portales y Agua Clara.

06 de octubre: Cangrejos 1 y 3, Jacarandas, Lomas del Pacífico, Casa Blanca, Loma Bonita, Hojazen, Reforma, Gardenias y Auroras.

07 de octubre: Arcos del Sol 1 y 2, Hemisferio, Residencial Celeste, Villa del Cabo, Infonavit Brisas, Brisas del Pacífico, Venados, Caracoles, CODEPA, Lomas Altas y Lomas del Faro.

08 de octubre: Miramar, Acuario, Arcoíris, Bugambilias, 04 de Marzo, Ampliación 04 de Marzo, Obrera, Libertad y Quintas California.

09 de octubre: Cerro de la Cruz, Matamoros, Ampliación Matamoros, Lienzo Charro, Idelfonso Green, Juárez, Ampliación Juárez, Ejidal Chamizal y Arenal.

10 de octubre: Pedregal, Centro, Médano, Tezal, Caribe VIVAH y Caribe INVI.

El Ayuntamiento de Los Cabos exhorta a la ciudadanía a colaborar en estas acciones de prevención:

Mantener los patios limpios.

Retire los recipientes con agua.

Permitir el acceso del humo de fumigación al interior de los hogares, dejando puertas y ventanas abiertas durante el paso de los vehículos.