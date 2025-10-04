Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 4 de Octubre, 2025
Los Cabos

Inician jornadas de fumigación contra el mosquito del dengue en Cabo San Lucas

El XV Ayuntamiento de Los Cabos inicia la segunda etapa de fumigación contra el mosquito transmisor del dengue , del 3 al 10 de octubre, con un calendario detallado por colonias. Se invita a la población a colaborar con medidas preventivas.
Daniela Lara
4 octubre, 2025
Inician jornadas de fumigación contra el mosquito transmisor del dengue en Cabo San Lucas

IMG: Archivo Tribuna de México

El XV Ayuntamiento de Los Cabos , que encabeza Christian Agúndez Gómez , en coordinación con la Secretaría de Salud de Baja California Sur , informa que del 03 al 10 de octubre se llevará a cabo la segunda etapa de fumigación contra el mosquito transmisor del dengue en Cabo San Lucas.

El cronograma es el siguiente:

  • 03 de octubre: Colonias El Progreso, Tierra y Libertad, Mesa Colorada I y Lomas del Sol III.

  • 04 de octubre: Lomas del Valle, Chula Vista, López Obrador, Miranda, Altos de Miranda, Azteca y Alteza.

  • 05 de octubre: Lomas del Sol 1, Villas de la Joya, Cactus, Innova, La Peña, Altamira, Altamira Plus, Cangrejos 2, Portales y Agua Clara.

  • 06 de octubre: Cangrejos 1 y 3, Jacarandas, Lomas del Pacífico, Casa Blanca, Loma Bonita, Hojazen, Reforma, Gardenias y Auroras.

  • 07 de octubre: Arcos del Sol 1 y 2, Hemisferio, Residencial Celeste, Villa del Cabo, Infonavit Brisas, Brisas del Pacífico, Venados, Caracoles, CODEPA, Lomas Altas y Lomas del Faro.

  • 08 de octubre: Miramar, Acuario, Arcoíris, Bugambilias, 04 de Marzo, Ampliación 04 de Marzo, Obrera, Libertad y Quintas California.

  • 09 de octubre: Cerro de la Cruz, Matamoros, Ampliación Matamoros, Lienzo Charro, Idelfonso Green, Juárez, Ampliación Juárez, Ejidal Chamizal y Arenal.

  • 10 de octubre: Pedregal, Centro, Médano, Tezal, Caribe VIVAH y Caribe INVI.

 

El Ayuntamiento de Los Cabos exhorta a la ciudadanía a colaborar en estas acciones de prevención:

  • Mantener los patios limpios.

  • Retire los recipientes con agua.

  • Permitir el acceso del humo de fumigación al interior de los hogares, dejando puertas y ventanas abiertas durante el paso de los vehículos.

 

