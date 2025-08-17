Hoy inician las semifinales de México Canta; dónde y a qué hora verlas GRATIS

¿Quieres seguir el talento mexicano y mexicoamericano en vivo? Hoy domingo 17 de agosto de 2025 arrancan las Eliminatorias Regionales de México Canta: por la paz y contra las adicciones, el concurso organizado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura y en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música.

Estas semifinales marcan la cuarta etapa del certamen, donde los participantes buscan un lugar en la Gran Final, programada para el próximo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México.

¿Dónde y a qué hora ver México Canta GRATIS?

La transmisión será totalmente gratuita a través de:

Canal 22.1 , el Canal de las Culturas de México.

Redes sociales del Canal Veintidós (YouTube, Facebook y X).

Streaming en línea por www.canal22.org.mx.



Horarios:

En México: domingos a las 19:00 horas (hora del centro).

En Estados Unidos: 18:00 h PT / 21:00 h ET por la señal internacional.

Conducción y programas especiales

Las semifinales contarán con la conducción de Luisa Iglesias, Andrea Núñez y Orlando Abad.

Previo a cada transmisión, se presentará Las Voces de México Canta, con la conducción de Claudio Martínez, para conocer más sobre los concursantes.

Calendario de eliminatorias regionales

Si quieres seguir de cerca las eliminatorias regionales de México Canta, aquí te decimos cuándo se llevarán a cabo:

Chicago (Región Este de EU) – 17 de agosto, con Los Horóscopos de Durango .

Houston (Región Centro de EU) – 24 de agosto, con Majo Aguilar .

Los Ángeles (Región Oeste de EU) – 31 de agosto, con Legado de Grandeza .

Tijuana (Región Norte de México) – 7 de septiembre, con Vivir Quintana .

Ciudad de México (Región Centro de México) – 14 de septiembre, con Camila Fernández .

Oaxaca (Región Sur de México) – 21 de septiembre, con Lila Downs y la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido .



Además, el 28 de septiembre habrá una transmisión especial con lo mejor de las semifinales, donde se presentarán La Arrolladora Banda El Limón, Regina Orozco y La Sonora Santanera.

La Gran Final de México Canta

De los 365 participantes iniciales de México Canta, solo 48 llegaron a las semifinales. En esta fase se elegirán a siete finalistas, quienes competirán en octubre con la participación estelar del grupo Intocable.

El jurado está conformado por figuras de la música como Regina Orozco, Mónica Vélez, América Sierra y Javier Ramírez, quienes evaluarán la calidad vocal, la técnica musical, la interpretación y la coherencia del mensaje de cada canción.