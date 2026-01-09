Iniciará Ayuntamiento de Los Cabos bacheo y reencarpetado en la Transpeninsular

El Ayuntamiento de Los Cabos anunció que en los próximos días iniciará un programa integral de bacheo y reencarpetado en la carretera Transpeninsular, con el objetivo de mejorar la movilidad y reforzar la infraestructura vial del municipio.

El director general de Obras Públicas del XV Ayuntamiento de Los Cabos, Christopher Enríquez González, informó que este plan se implementará de manera complementaria a la estrategia permanente “Caza Baches”, la cual continuará activa en distintas vialidades del municipio.

De acuerdo con el funcionario, el programa de bacheo y reencarpetado en la carretera Transpeninsular se aplicará en tramos tanto de Cabo San Lucas como de San José del Cabo, mediante un esfuerzo coordinado entre el Ayuntamiento de Los Cabos, el Fondo de Obras e Infraestructura Social (FOIS) y el Gobierno de Baja California Sur.

“El programa de bacheo que veníamos manejando se estará reactivando a partir del próximo lunes; además, iniciaremos un programa de reencarpetado y bacheo en la carretera Transpeninsular, derivado de un convenio entre el Ayuntamiento de Los Cabos, el FOIS y el Gobierno de BCS, lo que permitirá rehabilitar diversos tramos de esta importante vía”, explicó Enríquez González.

El titular de Obras Públicas adelantó que en los próximos días se dará a conocer, a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Los Cabos, el calendario de trabajos, los puntos específicos de intervención y los horarios en los que se llevarán a cabo las obras, con el fin de que la ciudadanía pueda planear sus traslados.

Finalmente, reiteró que el programa “Caza Baches” continuará de forma permanente como parte del compromiso institucional para fortalecer la seguridad vial, mejorar la movilidad y ofrecer mejores condiciones de tránsito tanto para automovilistas como para peatones.

