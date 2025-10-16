Iniciarán en octubre cinco obras hidráulicas en Cabo San Lucas

Durante este mes de octubre, se pondrán en marcha cinco obras del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) destinadas a mejorar y ampliar la red de agua potable en Cabo San Lucas, con una inversión total superior a los 80 millones de pesos, informó el presidente municipal Christian Agúndez.

El anuncio se dio tras una serie de reuniones de gestión en la Ciudad de México con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). En los encuentros participaron Felipe Zatarain Mendoza, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento; Sandra Vázquez Villanueva, gerente de Potabilización y Tratamiento; así como Ramón Rubio Apodaca, director general de Oomsapas Los Cabos, y Carlos Castro Ceseña, titular de Desarrollo Social municipal.

El alcalde destacó que se mantienen esfuerzos coordinados para el análisis técnico y la planeación de nuevas obras hídricas, entre ellas la ampliación de la Planta Desaladora 1 y otros proyectos estratégicos para fortalecer el abasto en Los Cabos.

Lee más: Anuncian cartelera oficial de las Fiestas Tradicionales de Cabos San Lucas

Las cinco obras del FAIS serán ejecutadas por la Dirección General de Desarrollo Social y se aplicarán cien por ciento en Cabo San Lucas. Estas acciones incluyen la construcción de pozos, equipamiento, líneas de conducción y protección de infraestructura hidráulica, con el objetivo de beneficiar a más de 70 mil habitantes antes de que concluya el actual ejercicio fiscal.

“Seguiremos gestionando recursos y coordinando esfuerzos con el Gobierno Federal para garantizar un mejor suministro de agua en las comunidades de Los Cabos”, expresó Christian Agúndez.