Presentan iniciativa para crear el Parlamento Infantil Sudcaliforniano

Con el objetivo de fortalecer la formación cívica desde temprana edad, integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Educativos del Congreso del Estado presentaron una iniciativa para crear el Parlamento Infantil Sudcaliforniano bajo el lema “Formando la Nueva Democracia Sudcaliforniana”.

El diputado Martín Escogido Flores, presidente de la comisión, junto a las diputadas Lourdes Cornejo Rendón y Lupita Saldaña Cisneros, destacó que esta propuesta busca fomentar la participación democrática, el compromiso social y el pensamiento crítico en estudiantes de quinto y sexto año de primaria.

El parlamento infantil estaría conformado por 21 estudiantes seleccionados de manera equitativa, quienes recibirán un estímulo económico, un diploma de reconocimiento y un broche distintivo del Poder Legislativo.

Los estudiantes deberán presentar proyectos escolares bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que promueve el aprendizaje integral, inclusivo y con enfoque comunitario. La selección se realizará en dos etapas: una a nivel escolar y otra a nivel distrital.

La convocatoria se publicará cada año en la primera semana de octubre y contará con el apoyo de diversas instituciones, como el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Estatal Electoral, el SNTE y los cinco ayuntamientos del estado.

Con esta iniciativa, el Congreso de Baja California Sur reafirma su compromiso con la educación, la equidad y la participación infantil como pilares de una ciudadanía activa y democrática.

