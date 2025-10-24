Autoridades municipales dan inicio a tres obras en Los Cabos en beneficio de la población

Con el propósito de fortalecer la infraestructura y el bienestar social, el presidente municipal Christian Agúndez Gómez dio el banderazo de inicio a tres obras en Los Cabos que beneficiarán a familias de Ánimas Altas, Santa Rosa Fundador y Santa Rosa INVI en San José del Cabo.

El edil destacó que la XV Administración Municipal trabaja para duplicar el número de proyectos incluidos en el actual programa de pavimentaciones.

“Lo que nos ocupa son las obras que se están realizando; vamos por muchísimas más. Esperamos que la ciudadanía esté contenta con el trabajo que estamos haciendo en Los Cabos”, expresó Agúndez Gómez.

Estas obras en Los Cabos se ejecutan a través de la Dirección Municipal de Inversiones, Programas Federales y Estatales, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), ejercicio 2025.

La primera obra consiste en la construcción del Parque Público de Ánimas Altas, con una inversión superior a 4.6 millones de pesos. El espacio contará con cancha de fútbol con pasto sintético, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, baños públicos, alumbrado y áreas verdes, beneficiando a más de 1,200 habitantes.

La segunda intervención corresponde a la pavimentación integral de la calle Cinco de Mayo en Santa Rosa Fundador, con un monto de 8.4 millones de pesos. La obra incluye concreto hidráulico, banquetas con rampas de accesibilidad, guarniciones, señalización, luminarias LED y obras de agua potable y drenaje sanitario.

Finalmente, se dio inicio a la construcción del Parque Público en Santa Rosa INVI, con una inversión de más de 3 millones de pesos, en beneficio de 1,800 residentes. Este espacio contará con cerco perimetral, techumbre, plazoletas, gimnasio al aire libre y módulos sanitarios.

Durante los eventos, acompañaron al alcalde funcionarios municipales, regidoras y representantes de diversas dependencias, quienes refrendaron su compromiso con el desarrollo urbano y social del municipio.

En diálogo con las y los vecinos, Christian Agúndez Gómez reiteró que su Gobierno continuará impulsando obras en Los Cabos que mejoren la calidad de vida de las familias. Además, se entregaron apoyos alimenticios y útiles escolares, fortaleciendo las acciones de respaldo social que impulsa la actual administración.