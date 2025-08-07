¡Inminente! Íñigo Martínez a un paso de abandonar al Barcelona

La trayectoria de Íñigo Martínez en el Barcelona está a punto de concluir. El defensa central se encuentra en las etapas finales de negociación para unirse al Al Nassr de la liga de Arabia Saudí de cara a la próxima temporada.

Un aspecto clave de esta inminente operación es que el Barcelona no exigirá ningún pago por su traspaso, con la confirmación del acuerdo esperada en breve.

La decisión del Barcelona de no pedir una tarifa por el pase se basa en un acuerdo alcanzado durante la última renovación de Martínez. En ese momento, se estableció que si surgía una oferta de otro club que interesara al futbolista, la entidad blaugrana le daría la libertad.

El club ha expresado su deseo de premiar la honestidad de Íñigo, por lo cual no interpondrá ningún obstáculo a su marcha.

Exceso de centrales en el Barcelona

La partida de Íñigo Martínez también contribuye a aliviar el exceso de centrales en la plantilla del Barcelona. La Dirección Deportiva y el entrenador, Hansi Flick, tenían la intención de que Christensen saliera en el actual mercado, pero el danés no quiso irse.

Con la marcha de Íñigo, Christensen permanecerá en el equipo, y Flick contará con Cubarsí, Araujo, Eric García y el propio danés como centrales principales. Koundé y Gerard Martín son otros dos jugadores con capacidad para ocupar esa posición.

Beneficio económico para el club

La salida de Martínez representa un beneficio económico considerable para el Barcelona. El club se ahorrará el salario del defensa, una medida que resulta muy favorable en el contexto de sus limitaciones con el ‘Fair Play’ financiero.

Cabe recordar que, el verano anterior, el equipo catalán ya había recibido una oferta de cinco millones de euros de Arabia por el jugador, la cual no se concretó.

Traspaso inminente

El acuerdo entre Íñigo Martínez y Al Nassr es prácticamente un hecho. En la mañana de este jueves, el jugador no asistió a la sesión de entrenamiento vespertina y se despidió de sus compañeros.

Salvo un giro inesperado de última hora, se prevé que Íñigo Martínez sea oficializado como nuevo jugador de Al Nassr en las próximas horas.