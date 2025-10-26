Decomisan en Sinaloa casa de “Los Chapitos” valuada en más de 4 mdp

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un inmueble valorado en más de 4 millones de pesos, vinculado supuestamente a la organización criminal “Los Chapitos” y al jefe de sus escoltas, conocido como “El Nini”.

Dicho inmueble ubicado en Culiacán, Sinaloa, fue formalizado luego de que un juzgado de extinción de dominio declaró procedente la acción promovida por la FGR, tras acreditar que el inmueble había sido empleado por la célula dirigida por Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini” o “El 09”, jefe de escoltas de “Los Chapitos”, para actividades ilícitas de secuestro y control territorial.

Este inmueble no era una vivienda común: documentos oficiales indican que servía como “casa de seguridad” y centro de operaciones de la organización criminal, lo que lo convierte en un blanco simbólico y operativo.

De acuerdo con las autoridades, al romper este eslabón patrimonial, las autoridades buscan debilitar la estructura de control y los flujos que sostienen al grupo de “Los Chapitos”, lo que incluye extorsiones, secuestros y tráfico de drogas.

Especialistas en seguridad señalan que, la recuperación del bien se inscribe dentro de la estrategia nacional del Gobierno para atacar de raíz los recursos y activos que permiten a los grupos delictivos mantenerse operativos, no solo mediante detenciones sino mediante la congelación y decomiso de sus bienes, detalló la FGR en su comunicado. La recuperación de este activo representa un golpe mediático y operativo en una región que ha sido epicentro de violencia por el narcotráfico.